Андрей Белоусов поздравил победителей премии «Экспортер года»

Первый зампред российского правительства Андрей Белоусов поздравил призеров и победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года».

В рамках премии были представлены экспортные достижения тридцати регионов России. В Топ-3 вошло Подмосковье, представители которого заняли пять призовых мест.

Как отметил Белоусов, несмотря на санкции, по итогам прошлого года товарный экспорт страны составил шестьсот миллиардов долларов, что является историческим рекордом.

«Хотел бы отметить, что за этими цифрами стоит множество людей, команды компаний, которые пробивали новые логистические маршруты, выходили на новые рынки. Это все требует очень высокой оценки. Каждый номинант – уже победитель. Хочу каждого искренне поздравить и поблагодарить», - заявил он.

В этом году определили лидеров в двадцати номинациях. На участие в премии поступило свыше полутора тысяч заявок. Наибольшее число заявок поступило от промышленников – шесть с половиной сотен. Финалистами стали сто двенадцать предприятий. Подмосковье вошло в число наиболее активных регионов, от области поступило шестьдесят три заявки.

«Премия является своего рода поощрением и мотивацией для компаний, которые активно и успешно работают на международном рынке. А получение такой награды придает престиж и укрепляет репутацию компании в глазах покупателей и партнеров», - добавила гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев отметил важность оказания поддержки компаниям-экспортерам.