Губернатор Воробьев: компании из Подмосковья оказались в числе лучших экспортеров России

Компании из Подмосковья одержали победу в четырех номинациях Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года 2023», регион оказался в тройке лучших в стране. Еще в одной номинации компании завоевали второе место.

«Несмотря на санкции и ограничения, наши компании продолжают показывать хорошие результаты — в прошлом году объем экспорта вырос с 11 до 13,6 млрд долларов. Всего в регионе порядка 6 тысяч компаний-экспортеров, и для нас стратегически важно оказывать им всестороннюю помощь, — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Так, например, в регионе первыми в России интегрировали услуги Инвестпортала и платформы «Мой экспорт» Российского экспортного центра, разработали алгоритм «5 шагов экспортера». На участие в премии в этом году подали более 1,5 тысячи заявок, 63 из которых — из Московской области. Победителей и призеров определяли в 20 номинациях.

По результатам состязаний компания «ТК «Мираторг» победила сразу в двух номинациях: «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» (среди крупного бизнеса) и «Новая география», аналогичных результатов добилась компания «Плодоимпорт» — одержала победу в номинациях «Экспортер года в сфере готового продовольствия» (малый и средний бизнес) и «Прорыв года». «ТрансКонтейнер» занял второе место в номинации «Ответственный экспортер ESG» (крупный бизнес).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.