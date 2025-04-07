Автомобиль «Москвич 3» стал лидером в РФ по снижению цен на новые машины

Модель «Москвич 3» стала лидером российского рейтинга по снижению цен на новые автомашины. Его стоимость на протяжении первого квартала 2025 года упала сразу на 18%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные, полученные от компании «Авито авто».

По утверждению экспертов, средняя цена нового автомобиля в России на протяжении первых трех месяцев текущего года составляла 2 959 900 руб. Самое большое падение цен на новые машины показал «Москвич».

«Больше всего снизилась цена „Москвича 3“ — на 18,4%», — указали аналитики.

Теперь его стоимость находится на уровне в 1,8 млн руб. Второе место по снижению стоимости показал китайский Chery Tiggo 4 Pro, его цена снизилась на 13,8%. Теперь транспортное средство этой марки можно приобрести за 2,1 млн руб. На третьем месте снова отечественный автомобиль, ценник на Lada Largus обрушился на 12,4%. Такую машину из салона можно купить за 1,7 млн руб.

Ранее эксперт Черепанов высказался о ценах на старые «Москвичи», которые еще встречаются на российском рынке. По его словам, подобные машины стоят довольно высоко только в том случае, если в их конструкцию не вносилось никаких изменений. Они представляют интерес для коллекционеров ретроавтомобилей. По этой причине любая замена запчастей на другие заметно снижает стоимость такого транспорта.