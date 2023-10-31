«Банки еще не обновили предложения»: стало известно, когда лучше всего открыть депозит

В конце прошлой недели Банк России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку. Теперь она достигает 15% годовых, что означает увеличение ставок и по банковским вкладам.

Более того, выступая на пресс-конференции по итогам совета директоров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила дальнейшего роста показателя в декабре.

Однако директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица считает поднятие ключевой ставки в пятый раз подряд маловероятным.

«Банк России, скорее всего, не повысит процентные ставки до конца текущего года. Это связано с тем, что, по прогнозам ЦБ РФ, инфляция в 2024 году замедлится. В результате возможны два варианта: снижение или сохранение текущих ставок», — заявил Перепелица в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Соответственно, продолжил эксперт, вероятность увеличения ставок по депозитам к Новому году невысока. Это означает, что нынешние условия сбережения средств представляются привлекательными.

«Однако необходимо учитывать, что некоторые банки еще не обновили свои предложения после повышения ставок. Поэтому стоит сначала внимательно изучить рынок и предложения банков», — подытожил Перепелица.

Ранее выяснилось, когда ЦБ понизит ключевую ставку.