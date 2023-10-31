«Инструмент сработает»: выяснилось, когда понизят ключевую ставку ЦБ

Ключевая ставка после принятия соответствующего решения в ЦБ остановилась на довольно высокой отметке в 15%. Эксперты уверяют, что это заставит банки улучшать условия по вкладам, но в то же время растут и проценты по кредитам.

Финансовый эксперт Елена Дроздова рассказала нам, когда ключевая ставка снизится, и от чего это зависит.

«Прежде чем рассуждать о том, когда ЦБ снизит ключевую ставку, нужно понять смысл этого инструмента денежно-кредитной политики. Это процентная ставка, которая определяет минимальную стоимость денег в стране. Например, дешевые деньги ввиду низкой ключевой ставки в России были в конце 2020 года. Ставка была 4,5%, и это давало возможность населению и бизнесу брать больше кредитов, больше потреблять и производить, происходил экономический рост. Увеличивалась денежная масса в экономике, но появлялся негативный эффект — рост инфляции», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На текущий момент, добавила эксперт, деньги стали дорогими, Центральный Банк начал цикл повышения ключевой ставки, и это говорит о том, что инфляция стала расти, и ее необходимо взять под контроль и снижать.

Поэтому растет ключевая ставка, растут проценты по кредитам и потребительским ипотекам. Население начинает откладывать потребление, а значит, снижается спрос, что способствует снижению инфляции, но замедляет экономический рост.

«Политика ЦБ сейчас направлена на сбережение денег, а не на их траты. Ставка может быть снижена, как и заявляли в Центробанке, в 2024 году, но при условии устойчивого снижения инфляции и инфляционных ожиданий, то есть, когда в экономике проявится эффект от поднятия ключевой ставки. Как только инструмент сработает, выполнит свою функцию, его прекратят использовать, то есть, ставку снизят», — заключила Дроздова.

Ранее бизнесмен Николаев рассказал, как рост ключевой ставки отразится на обычных россиянах.