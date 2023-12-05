«Банковские работники эту точку зрения не разделяют»: назван главный миф, мешающий получить кредит

Кредитную историю, как и здоровье, необходимо беречь смолоду, ведь во взрослой жизни заемные средства могут понадобиться в любой момент: на ремонт, лечение, покупку квартиры или машины. Экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Зацаринная рассказала, каким категориям людей из банка скорее всего пришлют отрицательный ответ.

Просрочки

Те, кто пропускал дату платежей и переводил деньги не в срок, точно не могут рассчитывать на предоставление кредита, подчеркнула экономист.

«Своевременность платежей — самый главный фактор, влияющий на кредитную историю. Не допускайте просрочек и постарайтесь не заводить очередную кредитную карту, особенно за короткий промежуток времени. Каждый раз, когда вы подаете новую заявку на получение займа или кредита, кредитная история перепроверяется сотрудниками банка, и рейтинг снижается», — подсказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Много кредитов

Тем, у кого много кредитов, лучше их рефинансировать, отметила Зацаринная.

«В итоге задолженность хоть и не исчезнет, но количество открытых кредитов и займов сократится. Таким же образом нужно поступить и с кредитными картами. ​ Если у вас есть неиспользуемые кредитные карты, тоже лучше их закрыть, даже несмотря на то, что операции по ним не проходят», — уточнила она.

Однако экономист подчеркнула, что мнения специалистов по данному вопросу разнятся.

«Ряд экспертов полагают, что наличие большого количества разнообразных кредитов и кредитных карт свидетельствует о​ высокой «подкованности» их пользователя в данном вопросе. Боюсь, банковские работники эту точку зрения вряд-ли разделяют», — подытожила эксперт.

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