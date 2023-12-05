«Позволить себе такую ипотеку сможет не каждый»: названы последствия новых ограничений Минфина
Экономист Проданова: ипотечные ужесточения Минфина снизят цены на новостройки
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Увеличение первоначального взноса по ипотеке приведет к снижению цен на новостройки. Такое мнение высказала экономист, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.
Напомним, ранее Минфин внес на рассмотрение правительства комплекс мер, направленных на охлаждение ипотечного рынка. В министерстве в том числе предложили увеличить первоначальный взнос по кредитам на новостройки, пишет «Интерфакс».
По мнению экономиста, этот шаг приведет к сжатию ипотечного рынка и уменьшению количества сделок.
«Количество потенциальных покупателей, которые смогут позволить себе взять ипотечный кредит даже при величине стартового капитала в 20%, не так высоко. Позволить себе такую ипотеку сможет не каждый», — заявила Проданова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Обратной стороной такой медали может стать снижение цен на «перегретом до предела» рынке первичного жилья. По ее словам, с нового года и примерно до лета стоимость новых квартир будет падать в пределах 1-3% в месяц.
«Сокращение спроса на квадратные метры приведет к тому, что продавцы будут вынуждены снижать цены, чтобы привлечь покупателя», — пояснила эксперт.
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