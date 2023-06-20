Безлюдно и дешево: выяснилось, когда отдыхать в России выгоднее всего

Июнь можно считать самым выгодным месяцем для отпуска. Об этом рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, отдыхающих на пляжах в первый месяц лета мало, а цены на жилье минимальные. Можно разобрать тенденцию на примере одного из самых популярных курортов России — Краснодарского края.

«Но вот только температура моря в данный сезон не способствует длительному купанию. Например, вода в Черном море в июне холодновата не только для деток, но и для взрослых — от плюс 18 до плюс 19 градусов», – рассказала экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, средняя стоимость июньского отдыха, например, по системе «все включено», на двоих обойдется от 110 тыс. рублей на неделю.

«В июле и августе спрос на отдых растет, за ним следом вверх подскакивают и цены​ на проживание в отелях и гостевых домах на побережье. Цена на аналогичные туры выходят выше в среднем на 10-20%», – рассказала Проданова.

Стоимость отдыха в Краснодарском крае в сентябре недалека от июньских. Только вот море, прогретое за лето, в течение всего сентября еще теплое. Другое дело, что купание может быть омрачено сильным ветром или просто прохладной погодой, что для сентября не редкость.

«Прежде чем выбирать месяц для отдыха на море, нужно четко понимать, что мы хотим получить от данной поездки. Если накупаться вдоволь именно в морской воде, комфортной, теплой – однозначно, выбираем конец июля-начало августа. Если Вы готовы довольствоваться отдыхом у бассейна и немногочисленными вылазками к морю, то для отдыха можно выбрать и первый месяц лета и осени», – подытожила эксперт.

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