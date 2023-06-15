Отдохнуть и подлечиться: разбираемся, какой российский курорт выбрать для летней поездки

Кто-то предпочитает активный отдых, кому-то нужно культурное просвещение. А для некоторых совершенно необходимо восстановление. Поправить здоровье можно в загородном санатории или на курорте, совместив удовольствие и пользу.

Когда речь заходит о российских курортах, в голову обычно приходит Сочи, но это далеко не единственный вариант для оздоровительной поездки. Попросили турагентов поделиться и другими интересными направлениями.

«Доступный и при этом один из лучших российских курортов - Марциальные воды в Карелии. В местных санаториях можно подлечиться минеральными водами и грязевыми ваннами, которыми не брезговали даже русские императоры», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» турагент Милана Медведева.

Еще один интересный вариант отдыха - курорт на озере Эльтон в Волгоградской области. Путешествие на самое большое соленое озере в Европе станет не только целительным, но и захватывающим. Особые водоросли придают озеру невероятно нежный розовый оттенок. И это невероятно красиво, особенно на закате, к тому же вокруг озера раскинулись бескрайние зеленые степи.

«Еще одно невероятное озеро расположено в Хакасии. Речь о курорте на озере Широ. Пусть вас не пугают достаточно низкие цены. Отдых простой, но невероятно полезный для здоровья, благодаря сочетанию особо климата, рапы и лечебных грязей. Настоящее спасение для больных суставов и дыхательной системы», - уточнил турагент Сергей Алексеев.

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