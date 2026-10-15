Бизнес не хочет финансировать науку: вице-премьер Татарстана призвал заводы заказывать исследования у вузов

Промышленность Татарстана без собственных разработок в будущем остановится, предупредил вице-премьер республики Олег Коробченко и призвал заводы заказывать исследования у вузов. По его словам, Татарстан занимает лидирующие позиции в России по объемам производства: за восемь месяцев 2026 года отгрузка готовой продукции превысила 4,5 трлн рублей, а за весь 2025 год составила 6 трлн. В энергетике выработка выросла на 7,9%, и этот прирост обеспечен именно промышленностью. Однако, подчеркнул Коробченко, если не думать о НИОКР и разработках, в будущем промышленность просто остановится. Об этом сообщает интернет-портал KazanFirst .

Проблема упирается в финансирование. В 2025 году внутренние затраты на исследования и разработки в Татарстане составили 60,6 млрд рублей, и по этому показателю республика входит в топ-10 регионов, на которые приходится 80% всех затрат на науку в стране. Лидирует Москва с 807 млрд, далее идут Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области. Татарстан отличается тем, что государство финансирует лишь 34,4% таких расходов, тогда как в большинстве регионов бюджетные средства превосходят долю других источников. Доля предпринимателей в затратах на исследования здесь составляет 18,4% — выше только у Санкт-Петербурга с 27,9%. Уровень же финансирования НИОКР в республике оценивается всего в 0,7% ВВП против 1% по России и 3–5% в передовых странах.

Причины такой диспропорции объясняют по-разному. Председатель правления Промышленного кластера Татарстана Сергей Майоров указывает на фундаментальное расхождение повесток: наука имеет право на ошибку, а бизнес — нет, и сблизить эти позиции крайне сложно. Это проблема не только российская, но и общемировая, поскольку фундаментальные разработки часто оказываются некоммерциализируемыми. Снижать и разделять риски призваны федеральные меры поддержки: НИОКР софинансируют Агентство технологического развития и «Иннопрактика». Однако Майоров обращает внимание на тревожную статистику: из 149,4 млрд рублей субсидий и льготного финансирования, привлеченных в 2025 году, менее 1% потрачено на НИОКР. Это означает, что ближайшие годы не принесут инноваций, и республика рискует остаться со старой продукцией, когда мир будет пользоваться новой.

Экономисты добавляют свои объяснения. Профессор Вадим Хоменко отмечает, что за рубежом науку финансируют крупные транснациональные корпорации с собственными научными подразделениями и запасом прочности, тогда как российские компании склонны приобретать уже готовые технологии, а не рисковать. Он напоминает, что страна теряет конкурентоспособность, если доля технологических инноваций в ВВП не превышает 2,5%, а для рывка нужна планка в 3,5%, как в Южной Корее. Среди основных проблем он называет отток ученых за границу: зарплата профессора в российском вузе — около 99 тысяч рублей, тогда как в США доктора наук с патентами может ждать 10 тысяч долларов плюс роялти, а разрыв в оснащении лабораторий достигает месяцев и лет. По его мнению, Россия ошибается, пытаясь преуспеть во всех направлениях: стране следует выбрать несколько технологических ниш и стать в них лидером, как Тайвань с его микрочипами, от которых зависим весь мир.

Директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков называет 60,6 млрд рублей значительной суммой, но подчеркивает, что сама по себе она ничего не говорит об эффективности расходов. Задача не в том, чтобы любой ценой довести расходы на НИОКР до 3% ВРП, а в том, чтобы дополнительные вложения давали измеримый промышленный результат. Если исследования не приводят к новым технологиям, росту производительности и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, увеличение финансирования рискует остаться просто увеличением расходов. При этом механически переносить зарубежные ориентиры нельзя — многое зависит от структуры промышленности, технологической специализации региона и способности бизнеса коммерциализировать разработки. Участие бизнеса необходимо, поскольку предприятие лучше государства понимает, какие технологии ему нужны, но перекладывать на него все риски исследований тоже неправильно: частные компании неохотно инвестируют в фундаментальную науку с неопределенной коммерческой перспективой, даже если результаты могут быть полезны целой отрасли.

Итог складывается противоречивый. С одной стороны, Татарстан демонстрирует впечатляющие производственные показатели и входит в число лидеров по доле бизнеса в финансировании исследований, а его научные организации насчитывают 19,1 тысячи занятых, 58,8% из которых моложе 40 лет — лучший показатель в стране. С другой стороны, без системного наращивания НИОКР и реальной отдачи от вложений республика рискует закрепиться в роли производителя старой продукции. Предупреждение Коробченко и оценки экспертов сходятся в одном: будущее промышленности зависит не от объема потраченных средств, а от того, превратятся ли они в технологии, способные удержать рынок и обеспечить стране устойчивость перед санкциями.

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