В Подмосковье почти 330 компаний улучшили производительность

В Московской области в рамках федерального проекта «Производительность труда» было реализовано 327 пилотных проектов, с начала 2026 года – почти 30 пилотных проектов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Участниками проекта, позволяющего предприятиям оптимизировать производство и повысить ключевые показатели без дополнительных расходов, стали уже более 400 предприятий Московской области. Почти 330 из них уже завершили оптимизацию на пилотных потоках производств, где за счет устранения изъянов процессов, протекающих на предприятии, удалось добиться повышения ключевых производственных показателей», – пояснила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Оператором реализации федерального проекта в регионе является Региональный центр компетенций Московской области (РЦК МО), его специалисты работают на предприятиях и обучают сотрудников грамотному применению инструментов бережливого производства. После этого сотрудники производств смогут самостоятельно применить знания на других участках предприятия.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», подать заявку для участия в нем можно на ИТ-платформе Производительность.рф.

Напомним, что узнать о поддержке бизнеса в Московской области можно на инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.