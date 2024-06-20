Бизнесмен Дотком призвал продавать доллары на фоне скорого краха США

Соединенные Штаты неизбежно в скором времени столкнутся с экономическим коллапсом на фоне колоссальных размеров своего госдолга. Соответствующее предупреждение сделал бизнесмен Ким Дотком в своих социальных сетях .

По словам предпринимателя, выплаты по процентам госдолга Штатов достигают суммы в триллион долларов, что являются третьей частью от всех налогов, собираемых государством. Долг и необеспеченные обязательства Америки превышают все ее активы вместе взятые, указал Дотком.

Он подчеркнул, что американская империя вскоре обанкротится и приведет к неизбежному коллапсу экономики страны. Бизнесмен призвал продавать все активы, принадлежащие Соединенным Штатам: валюту, акции и облигации.

Ранее экономист Зубец назвал причины рекордной прибыли банков в РФ.