Экономист Зубец пояснил причины рекордной прибыли российских банков

По данным Банка России, финансовый регулятор повысил прогноз по прибыли кредитных организаций на текущий год до 3,1–3,6 трлн рублей. По словам экономиста Алексея Зубца, на расширение прибыли отечественного банковского сектора немалое влияние оказывает и непосредственно рост экономики в стране. Об этом сообщают « Известия ».

Он уточнил, что прежде всего на подобные рекордные показатели оказывает влияние инфляция, так как большая часть прибыли определяется увеличением цен в экономике в целом. Также российская экономика на самом деле находится на подъеме: наблюдается рост как потребительской активности, так и бизнеса. При этом на сегодняшний день активность ниже, чем до начала антироссийской санкционной политики, если сравнивать с пандемийными показателями, однако по сравнению с прошлым годом ситуация действительно находится на подъеме.

По мнению эксперта, по сравнению с минувшим годом в нашей стране на сегодняшний день наблюдается повышение всех показателей, включая доходы населения, доходы бизнеса, объемы производства.