Bloomberg: конфискация активов РФ провоцирует риск дедолларизации

Мировые специалисты по экономике предупреждают об угрозе дедолларизации после возможной конфискации активов России в США. Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg .

По словам экс-сотрудника МВФ, экономиста Эсвара Прасада, решение Вашингтона о превращении своей валюты в оружие посредством захвата долларовых резервов может заставить соперников Соединенных Штатов снова задуматься о дедолларизации.

Аналитики из JPMorgan, в свою очередь, предупреждают о возможном ускорении процесса избавления от доллара из-за Китая. Эксперты указали на то, что КНР может ускорить дедолларизацию несмотря на тот факт, что на текущий момент около 70% платежей в процессе международной торговли страны происходит в американской валюте.

Эксперт Паола Субакки также указала на то, что после решения Штатов о конфискации активов РФ, остальные государства, пользующиеся долларом, «должны быть уверены, что их активы не будут арестованы по прихоти США».

Старший геоэкономический аналитик информационного агентства Джерард ДиПиппо выразил сомнения относительно того, что Соединенные Штаты будут действовать в вопросе конфискации «в одностороннем порядке». Он указал на то, что без аналогичных действий со стороны G7, США рискуют понести любую «премию за риск ареста» самостоятельно.

Ранее сообщалось, что американский Сенат проголосовал за конфискацию российских активов.