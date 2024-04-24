Сенат США проголосовал за выделение военной помощи Украине и конфискации российских активов

Как передает CNN, в ходе только что закончившегося голосования указанные законопроекты получили одобрение 75 голосов сенаторов, еще 17 законодателей проголосовали против. Теперь принятый пакет законов отправится в Белый дом на подпись к президенту США Джо Байдену.

Последнее, как известно, уже формальность. Ведь именно Байден все последние полгода как мог старался протолкнуть через конгресс заклон о выделении Украине 60 млрд долларов военной помощи.

Стоит напомнить, что кроме выделения помощи киевскому режиму, в принятый пакет законопроектов входит документ о конфискации замороженных активов РФ.

Байден подпишет пакет законопроектов 24 апреля, уже проинформировали в американской администрации. Вашингтон торопится и намерен возобновить первые после долгого перерыва поставки оружия Киеву уже до конца нынешней недели.

К слову, Палата представителей из Конгресса США явно опоздала с решением выделить помощь Киеву. К этому времени, учитывая мощь ВС РФ по всей линии фронта, ситуация развернулась совершенно не в пользу украинской армии. Такое мнение выразили журналисты агентства Reuters.