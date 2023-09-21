Более 4,7 тысячи рабочих мест появится на новых площадках «Подмосковье индастриал»

Свыше 4,7 тысячи рабочих мест появится на новых площадках «Подмосковье индастриал», сообщили в Мининвесте региона. Площадки строятся в Солнечногорске, Домодедово, Подольске, Раменском и Ленинском.

«Ожидается, что инвестиции в развитие производств будущих резидентов только этих пяти площадок составят порядка шестнадцати миллиардов рублей», - рассказала зампред областного правительства — глава министерства Екатерина Зиновьева.

По ее словам, удобство указанного формата заключается в том, что застройщик сразу создает всю необходимую инфраструктуру для запуска будущего предприятия. Таким образом, компании нужно будет только подключить оборудование.

Подробная информация о возможностях локализации для бизнеса в Подмосковье представлена на интерактивной карте Инвестпортала региона.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал, что инвестиции в основной капитал области за шесть месяцев превысили пятьсот миллиардов рублей.