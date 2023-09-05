Андрей Воробьев: инвестиции в основной капитал Подмосковья составили свыше 556,3 миллиарда рублей за полгода

Инвестиции в основной капитал Подмосковья за первые шесть месяцев текущего года составили свыше 556,3 миллиарда рублей. Это на 3,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.

Подмосковье уже три года подряд по привлеченным инвестициям преодолевает отметку в один триллион рублей. Высокий уровень инвестиционной привлекательности обеспечивает комплекс мер поддержки, работающих в регионе, напомнила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По словам Андрея Воробьева, сейчас на сопровождении Подмосковья в разной стадии реализации находятся свыше 1,1 тысячи инвестпроектов.

«И чтобы каждый год создавать 60-70 тысяч новых рабочих мест и держать планку выше одного триллиона инвестиций (в прошлом году — 1 триллион 300 миллиардов рублей) — мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что от того, как чувствует себя бизнес в регионе, зависят рост экономики, а также качество и уровень жизни людей. Каждый проект, подчеркнул Воробьев, всегда находится на внимательном сопровождении — от заключения соглашения до запуска производства. Предпринимателям предоставляются различные финансовые меры поддержки.

В настоящее время в Подмосковье стремятся к тому, чтобы максимально снизить административные барьеры для бизнеса, добавил губернатор. Для этого все услуги переводят в цифровой формат, делают их удобными, понятными и прозрачными, указал Воробьев. .

Сейчас в Московской области активно работают программы поддержки промышленности и МСП. Так, только в сфере импортозамещения было реализовано двадцать девять проектов. Общая сумма инвестиций составила почти тридцать миллиардов рублей. Было создано свыше 2,5 тысячи новых рабочих мест.

В Подмосковье есть шестьдесят семь индустриальных парков и пять экономических зон. На таких площадках принимают решения располагаться все больше компаний, работающих в сфере медицины, биотехнологий, электроники и IT. Инвесторов привлекают льготные условия, доступность коммуникаций и удобство строительства.

Например, на территории индустриального парка в Сергиевом Посаде в текущем году открылось предприятие по производству внутрискважинного оборудования для нефтегазодобывающей отрасли. Объем инвестиций составил около миллиарда рублей. В регионе появилось сто шестьдесят новых рабочих мест. Предприятие получило от федерального Фонда развития промышленности льготный заем на сумму 320 миллионов рублей, также компании по областной программе был предоставлен в аренду без торгов земельный участок, помимо этого, завод стал участником региональной инвестпрограммы, что позволило ему претендовать и на налоговые льготы.

Фото: [ Константин Семенец ]

Еще один пример — запуск тепличного комплекса в Воскресенске. На реализацию проекта предприятие получило два льготных кредита на общую сумму почти одиннадцать миллиардов рублей. Также компании на льготных условиях по упрощенной процедуре был предоставлен земельный участок. Инвестиции в экономику региона составили 14,5 миллиарда рублей. В округе появилось 645 дополнительных рабочих мест.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Кроме того, благодаря привлечению средств Фонда развития промышленности России в рамках госпрограммы «Развитие ОПК» предприятие, работающее на территории Фрязино, смогло расширить и автоматизировать производство приборов учета электроэнергии. Сумма льготного займа составила 559 миллионов рублей при общем объеме инвестиций в 698 миллионов рублей. В 2015 году на базе предприятия была создана ОЭЗ технико-внедренческого типа «Исток». Ее резидентами сейчас являются двадцать две компании. Таким образом, в особой экономической зоне создано свыше пятисот рабочих мест, а суммарный объем инвестиций резидентов составляет более пятидесяти пяти миллиардов рублей.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства МО ]

Ранее сообщалось, что участники федерального конкурса «Лидеры России» из Подмосковья выполнили задание от губернатора Андрея Воробьева, которое заключалось в том, чтобы разработать проект по внедрению искусственного интеллекта в работу с обращениями граждан.