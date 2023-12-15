«Более чем на 50%»: названы товары, которые могут подорожать вслед за яйцами и курицей

Вслед за яйцами и куриным мясом цены в России могут взлететь и на другие категории товаров. Об этом рассказала доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Анохина.

По ее словам, удорожание яиц и мяса кур отмечены практически во всех регионах страны: по сравнению с декабрем прошлого года яйца выросли в цене примерно на 40%, а подорожание куриного мяса в отдельных точках доходит до 20%.

«В производстве мяса кур и яиц остается высокая зависимость от импортных поставок. Мы в крупном объеме закупаем инкубаторное яйцо, суточных цыплят, пищевые добавки, витамины и даже корма. Еще факторами удорожания стали инфляция в стране, сложная эпидемиологическая ситуация в птицеводстве и рост спроса на эти виды продукции», — подчеркнула эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Анохина добавила, что решить эту проблему в одночасье невозможно.

«Цены будут расти, и к Новому году вряд ли мы увидим положительную для потребителей динамику. Однако ограничить их рост, принимая во внимание социальную значимость продукции, возможно. В первую очередь на данном этапе следует обеспечить жесткий контроль цепочки создания стоимости, пресекать необоснованное увеличения цен как на производстве, так и в реализации готовой продукции», — пояснила специалист.

Разумеется, уверена экономист, следует повышать уровень технологизации отрасли, широко применять искусственный интеллект в производстве, готовить высококвалифицированные кадры.

«Вышеназванные проблемы можно идентифицировать и в других отраслях, связанных с продовольствием. Учитывая глубину проблем в сфере производства говядины, связанных с практически нулевым ростом поголовья крупного рогатого скота, отсутствием высокотехнологичной базы создания маточного поголовья, низким уровнем инвестиционной привлекательности отрасли, следует ожидать рост цен на этот вид продукции как минимум на 10%», — пояснила она.

Под угрозой повышения цен находится и рыбная продукция: промысловые компании зависят от банковских кредитов, растут транспортные и логистические тарифы, продолжаются санкционные ограничения, уточнила собеседница.

«Вполне возможен рост цен по итогам года на сельдь (более 30%), камбалу — более 50%, минтай — более 25%. Больше чем на 10% вырастет цена и на тихоокеанскую треску. К концу зимы и года следует ожидать рост цен на огурцы и помидоры», — добавила Анохина.

По ее словам, тепличные предприятия сталкиваются с такими проблемами, как удорожание энергоносителей, дефицит кадров. Учитывая инфляцию, курсовые колебания валюты, цены на эти основные виды овощеводческой продукции могут возрасти до 7%.

Ранее Путин извинился перед россиянами за повышение цен на яйца.