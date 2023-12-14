«Ситуация будет улучшаться»: Путин извинился перед россиянами за повышение цен на яйца

Ситуация с ценами на куриное яйцо в России будет улучшаться, заявил президент России Владимир Путин в четверг, 14 декабря, в ходе пресс-конференции и прямой линии.

Глава государства указал, что уже обсудил эту тему с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

По словам Владимира Путина, рост цен произошел из-за того, что спрос на эту категорию продуктов увеличился, а производство — нет. Кроме того, власти вовремя не открыли импорт яиц, сейчас этот вопрос, указал президент, уже решен.

Владимир Путин извинился перед россиянами за повышения цен на яйца, назвав это сбоем в работе правительства.

Ранее глава российского государства рассказал, что жесткая привязка рубля к доллару может привести к социальным потрясениям.