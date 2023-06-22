Более двадцати новых рабочих мест создадут в подмосковном Дмитрове
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Региональное Министерство жилполитики выдало разрешение на строительство нового складского комплекса в деревне Глазово.
Отмечается, что застройщиком нового объекта выступит ООО «АППРОПЕРТИС ЛОБНЯ», который инвестирует в проект порядка четырехсот миллионов рублей. Ожидается, что комплекс возведут по системе Light Industrial. При этом представителям МСП будет доступно почти шесть тысяч квадратных метров полезной площади.
Ранее глава Подмосковья заявил о важности поддержки уникальных импортозамещающих производств.