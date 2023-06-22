Более двадцати новых рабочих мест создадут в подмосковном Дмитрове

Отмечается, что застройщиком нового объекта выступит ООО «АППРОПЕРТИС ЛОБНЯ», который инвестирует в проект порядка четырехсот миллионов рублей. Ожидается, что комплекс возведут по системе Light Industrial. При этом представителям МСП будет доступно почти шесть тысяч квадратных метров полезной площади.

Ранее глава Подмосковья заявил о важности поддержки уникальных импортозамещающих производств.