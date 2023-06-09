Андрей Воробьев заявил о важности поддержки уникальных импортозамещающих производств

Сейчас доля отечественной продукции на рынке заменителей грудного молока составляет всего шесть процентов, поэтому важно поддерживать такие уникальные производства, написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих соцсетях .

«Мы заинтересованы в том, чтобы каждое предприятие, каждый инвестпроект добился успеха», — подчеркнул глава региона.

Сегодня Андрей Воробьев посетил предприятие «Инфаприм» в Истре. Данная российская импортозамещающая компания построила завод в Подмосковье еще в 2002 году.

Предприятие имеет двенадцать патентов на разработку специализированных продуктов и способы их получения. Сейчас в ассортименте 130 наименований, в том числе детские смеси, диетическое лечебное питание, продукты для детей с генетическими заболеваниями и питание для беременных и кормящих.

Вместе с губернатором Андреем Воробьевым производство в Истре посетила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. Глава Подмосковья отметил, что регион давно сотрудничает с агентством и видит результаты.

«Это всегда стратегические инициативы и социальные проекты, которые объединяют активных людей, бизнес и повышают качество жизни», — отметил губернатор.

Андрей Воробьев также поблагодарил Светлану Чупшеву за высокую оценку инвестиционной привлекательности Подмосковья. Кроме того, глава Московской области пожелал удачи подмосковным брендам, которые участвуют в конкурсе российских брендов.