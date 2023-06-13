Более семидесяти рабочих мест появится на производстве одноразовой посуды в Серпухове
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В Серпухове построят комплекс по производству экологичной одноразовой посуды. Минжилполитики Подмосковья выдало соответствующее разрешение, сообщила пресс-служба ведомства.
В рамках проекта, который сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона, на площади четырнадцать тысяч квадратных метров планируют простроить два производственных здания и сопутствующие сооружения, в том числе котельную и холодный склад.
Застройщик инвестировал в проект триста миллионов рублей. После запуска предприятия, на котором будут производить картонные стаканы и тарелки, а также контейнеры для фаст-фуда, в регионе появится свыше семидесяти новых рабочих мест.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за три года в Подмосковье будет открыто 150 импортозамещающих предприятий.