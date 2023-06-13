Более семидесяти рабочих мест появится на производстве одноразовой посуды в Серпухове

В рамках проекта, который сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона, на площади четырнадцать тысяч квадратных метров планируют простроить два производственных здания и сопутствующие сооружения, в том числе котельную и холодный склад.

Застройщик инвестировал в проект триста миллионов рублей. После запуска предприятия, на котором будут производить картонные стаканы и тарелки, а также контейнеры для фаст-фуда, в регионе появится свыше семидесяти новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за три года в Подмосковье будет открыто 150 импортозамещающих предприятий.