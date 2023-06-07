Андрей Воробьев: за три года в Подмосковье откроют 150 предприятий по программе импортозамещения

Сегодня, когда со стороны западных стран без конца вводятся все новые санкции, Россия в целом, и Подмосковье в частности, стараются замещать зарубежные товары отечественными аналогами.

Для этого открываются предприятия, работающие по программе импортозамещения. Только за три года в нашем регионе откроют 150 таких компаний. Об этом во время традиционного обращения к жителям Подмосковья рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За три года — 2022, 2023 и 2024 годы — мы откроем в общей сложности 150 предприятий импортозамещения. 21 мы открыли в 2022-м году. 18 уже (открылись в этом году. — прим. ред.), а должно (их число. — прим. ред.) до 50 вырасти в этом году», — отметил губернатор.

Планируется, что в общей сложности объем инвестиций в 150 предприятий составит 154 миллиарда рублей. Кроме того, там создадут 15,7 тысячи рабочих мест. Глава региона также отметил, что такие компании смогут получить ряд льгот и преференций.