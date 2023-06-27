Более тридцати миллионов рублей инвестировали в автокомплекс в поселке Горки-10
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Минжилполитики Подмосковья выдало индивидуальному предпринимателю разрешение на ввод в эксплуатацию здания автокомплекса в поселке Горки-10 Одинцовского городского округа.
Отмечается, что здание имеет площадь триста квадратных метров. В нем обустроили центр технического обслуживания, автоматическую мойку, шиномантаж и зону ожидания. Также для клиентов обустроено кафе, в котором они могут скоротать время ожидания.
Ожидается, что одновременно здесь смогут обслуживаться пять автомобилей. Открытие объекта позволит создать в муниципалитете десять рабочих мест.
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил внимательно следить за ямочным ремонтом в регионе.