Более тридцати миллионов рублей инвестировали в автокомплекс в поселке Горки-10

Минжилполитики Подмосковья выдало индивидуальному предпринимателю разрешение на ввод в эксплуатацию здания автокомплекса в поселке Горки-10 Одинцовского городского округа.

Отмечается, что здание имеет площадь триста квадратных метров. В нем обустроили центр технического обслуживания, автоматическую мойку, шиномантаж и зону ожидания. Также для клиентов обустроено кафе, в котором они могут скоротать время ожидания.

Ожидается, что одновременно здесь смогут обслуживаться пять автомобилей. Открытие объекта позволит создать в муниципалитете десять рабочих мест.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил внимательно следить за ямочным ремонтом в регионе.