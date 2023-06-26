Андрей Воробьев поручил внимательно следить за ямочным ремонтом в Подмосковье

Жители некоторых городских округов Подмосковья через портал «Добродел» и социальные сети жалуются не неудовлетворительное состояние дорог в своих муниципалитетах, на несвоевременный ямочный ремонт. Об этом стало известно во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, основная проблема муниципалитетов в том, что они очень долго заключают контракты на ямочный ремонт.

«Бывают ситуации, когда старый контракт закончился, а новый еще не заключили. И в это время появляется провал. Поэтому лучше всего контрактоваться на полгода, а в идеале на год», — отметил он.

Губернатор поручил держать этот вопрос на постоянном контроле.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запланирована большая работа по газовой безопасности.