«Больше никаких сюрпризов». С 1 июля в России ужесточат работу МФО

С 1 июля микрофинансовые организации (МФО) начнут работать по новому базовому стандарту. Документ обязателен для всех МФО и вводит единые правила, в том числе касающиеся продажи дополнительных услуг.

В пресс-службе СРО «МиР» отметили, что одной из важных мер станет запрет на использование сложных формулировок, которые могут ввести клиента в заблуждение. Кроме того, стандарт дополнен главой о регулировании дополнительных услуг, что должно снизить число жалоб.

Теперь МФО не смогут ставить за клиента отметку о согласии на получение допуслуг – ни при оформлении займа, ни позже. Организации также обязаны на всех этапах предоставлять полную информацию об услуге, ее поставщике и о том, как отказ от нее повлияет на условия займа.

Ранее сообщалось о том, что банки не снижают ипотечные ставки после решения ЦБ.