«Будет охватывать все больше и больше стран»: новая валюта БРИКС способна обрушить доллар

Страны-участники БРИКС обсуждают вопрос создания единой валюты. Как рассказала экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко, это послужит прекрасной альтернативой евро и доллару.

По ее словам, товарооборот стран БРИКС в 2022 году увеличился практически на 40%. Кроме этого, почти все государства-участники объединения стараются уходить от расчетов в долларах и использовать свои национальные валюты.

«Но сейчас это вызывает определенные сложности в рамках самого альянса. Поэтому создание единой централизованной валюты БРИКС облегчит произведение расчетов и соответственно даст толчок к новым более высоким темпам развития экономики данных стран», — пояснила экономист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнула, что даже в текущем составе БРИКС охватывает большую часть населения планеты. Но сейчас есть несколько заявок на вступление в альянс от таких стран, как Венесуэла, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран и других.

«При расширении альянса БРИКС будет охватывать все больше и больше стран, что в свою очередь будет оказывать большее влияние на политическую обстановку в целом, а также ослаблять влияние Соединенных Штатов Америки», — заявила Коваленко.

Кроме того, эксперт не исключила, что при выполнении некоторых условий новая валюта может обрушить доллар.

«Произойдет это, если страны-участники будут вести расчеты только в валюте альянса, а не конвертировать ее в доллар. Кроме этого, товарооборот в рамках БРИКС должен расти, а товарооборот в рамках G7 сокращаться. Также не должно быть валютного дефицита и повышенного спроса на валюту альянса», — подытожила экономист.

Ранее Путин обратился к участникам саммита БРИКС в формате видеосвязи.