Путин обратился к участникам саммита БРИКС в формате видеосвязи

В своей речи российский лидер отметил, что членам союза приходится принимать сложные решения и выполнять задачи на фоне инфляционного давления. Причиной, по которой сложилась такая ситуация, он назвал безответственные действия некоторых стран.

Также Владимир Путин подчеркнул, что участники БРИКС ведут совместную работу, руководствуясь принципами равноправия, а вся международная деятельность стран направлена на развитие партнерских отношений. Он рассказал, что Россия намерена перестроить логистические потоки так, чтобы сделать работу с надежными партнерами, к которым относятся и государства БРИКС, более плотной.