«Будет возможность привезти сувениры»: в России предложили выводить деньги за рубеж только для путешествий

Доллар относительно рубля в последнее время сильно подорожал, и только ленивый еще не озвучил свою собственную стратегию для выхода из этого затруднительного положения. Не исключением стал и президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин.

Вводить лимиты

Сейчас в России действуют лимиты на валютные переводы, уточнил Костин. А вот в рублях можно переводить столько, сколько угодно. На этом фоне, пояснил он, остаются лазейки, которыми пользуются граждане для обмена валют.

«Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть», — заявил глава ВТБ в интервью РБК, добавив, что рублевые переводы за границу стоит ограничить суммой в 100 миллионов.

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Переводы — только путешественникам

Как рассказала доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, количество денежных переводов за границу с весны 2022 года действительно резко выросло.

Причем, по мнению экономиста, это происходит из-за переездов россиян и различных попыток обойти законодательство.

«Переводы происходят в большей степени не через крупные банки, а через более мелкие, либо не через системнозначимые банки. Сейчас есть возможность вывести рубли, и это действительно сильно снижает и так упавший курс валют», — разъяснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также, выразила уверенность собеседница, повальный вывод нацвалюты порождает недоверие к бизнесу в целом. Не говоря уже о том, что средства, которые выводятся, можно использовать на развитие государства.

«Сейчас необходимо ужесточить законодательство и запретить вывод денежных средств за пределы РФ. Можно оставить возможность вывоза средств для путешествий, а в других случаях это должно быть запрещено. На обычных гражданах это никак не отразится, если будет возможность путешествовать и привезти в подарок небольшие сувениры. А вот тем, кто хочет вывести средства, станет это сделать невозможно», — отметила доцент.

Также это еще и удержит кадры, которые хотят уехать за пределы России, подытожила Коваленко.

Ранее Путин пообещал не делать «резких движений» при укреплении курса рубля.