«Был сильный перекос»: россияне принялись скупать частные дома

Последний год внес массу изменений на рынок недвижимости, и самое главное из них — выросший спрос на загородное жилье, гласит исследование московского агентства недвижимости «Этажи», оказавшееся в распоряжении нашей редакции.

Аналитики компании зафиксировали прирост по количеству сделок по этому направлению в пределах 50% относительно прошлого года.

«На повышение активности на рынке загородного жилья повлиял отложенный спрос. В прошлом году был сильный перекос в сторону покупки квартир за счет того, что были выгодные ставки на ипотеку. Из-за неопределенной ситуации в мире люди боялись покупать загородную недвижимость. Квартиры — это более базовая потребность, а загородный дом — чаще всего второстепенная покупка», — уточнил ведущий эксперт по загородному направлению агентства Дмитрий Овечкин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, многие из тех, кто купил бы загородное жилье в том году, отложили покупку, и в этом периоде к ней вернулись.

При этом, отмечают специалисты компании, в 2023-м в сегменте «загородки» был отмечен один очень важный тренд — клиенты предпочитали строить дом, а не покупать готовый.

«Наблюдается также тренд на уменьшение площади объекта. В среднем, сокращение произошло на 30-40 квадратных метров относительно прошлого года. На данный момент средняя площадь дома, который покупают наши клиенты, — 180 «квадратов». У людей пропала потребность в больших по размеру особняках. Основной массе потребителей достаточно, чтобы в доме была просторные кухня-гостиная и две-три спальни. Под эти характеристики подходит дом размером 100-150 «квадратов», — добавил Овечкин.

Ранее были названы локации Подмосковья с самым дорогим загородным жильем.