«В среднем 600 млн»: названы локации Подмосковья с самым дорогим загородным жильем

Локация, где продаются самые дорогие загородные дома Подмосковья — это поселок Заречье Одинцовского района. Как подсчитали аналитики сервиса «Авито Недвижимость», средняя цена объектов такого плана там составляет 600 млн рублей.

Как говорится в тексте исследования платформы, который оказался в распоряжении редакции интернет-издания «Подмосковье сегодня», всего там выставляется на продажу 19 объектов недвижимости.

«Среди населенных пунктов с большим количеством доступных для приобретения дорогих лотов лидируют Барвиха (295 млн рублей в среднем), Одинцово (150 млн рублей), Горки-10 (139 млн рублей). Замыкает пятерку Красногорск — в городе-сателлите Москвы отдельно стоящее частное жилье в среднем обойдется в 110 млн рублей», — гласит сообщение аналитиков.

Наиболее доступное загородное жилье области расположено в поселке Черусти (Шатурский район) и городе Рошаль — они находятся в 156 и 145 км к востоку от Москвы соответственно.

«Загородные объекты в этих локациях стоят в среднем 1 млн рублей. За 1,1 млн рублей можно купить подобное жилье в Белоомуте (городской округ Луховицы, 160 км к юго-востоку от Москвы), за 1,15 млн рублей — в Шатурторфе (городской округ Шатура), за 1,3 млн — в самой Шатуре, расположенной в 138 км к востоку от столицы», — говорится в сообщении, с которым ознакомился журналист интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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