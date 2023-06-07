Чай, кофе, одежда и обувь: выяснилось, что подорожает этим летом

Лето – традиционный период спада спроса в магазинах. Включаются факторы рынков, подсобных хозяйств и отпускного периода, рассказал профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

Этот факт, по его словам, играет в пользу потребителей. Специалист не ожидает заметного роста цен в конце августа и сентябре. Тем более, что ряд товаров и так подорожал весной. Да и правительство постарается контролировать рынок в этот период.

«В летний период можно предположить продолжение скользящего роста цен на импортные товары (в среднем не выше 5%, по некоторым выше, но вряд ли более 10%). Каждая новая партия импорта или импортного сырья примерно настолько будет дороже», – рассказал Чеглов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наибольшие риски, по его словам, видятся в отношении товаров, что в России не производятся (чай, кофе), либо изготавливаются из импортного сырья. В группе риска традиционно медикаменты, одежда и обувь, электроника дорогого сегмента, товары для дома и стройматериалы.

«Дешеветь летом могут овощи и фрукты, крупы. В зависимости от урожайности культур (а значит, погодных факторов). Ну и сахар, куда же без него в период заготовок? Но ФАС готова к действиям. Я бы ожидал некоторого отката цен на мясо, молоко и молочную продукцию», – подытожил эксперт.

Ранее выяснилось, какие фрукты подешевеют в июне.