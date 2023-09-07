«Часть доходов уйдет в тень»: выяснилось, какую злую шутку с бюджетом сыграет повышение НДФЛ до 30%

В России вновь заговорили о налоговой реформе. Одну из идей в беседе с Ura.ru озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Налог вырастет до 30%

По его словам, наша страна нуждается во введении так называемого прогрессивного налога на сверхдоходы. Ставка его может доходить до 30%. Сейчас подобная мера действует во многих европейских странах, уточняет источник.

По подсчетам парламентария, этот шаг позволит пополнить бюджет России примерно на 2,5 триллиона рублей и избавит власти от необходимости просить деньги у олигархов.

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Деньги уйдут в тень

Однако все не так просто, как кажется на первый взгляд. Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Галина Семенова рассказала, что сейчас в РФ по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) действуют две ставки: 13% для совокупного годового дохода до 5 млн рублей и 15% — на доходы свыше 5 млн рублей.

«Установление ставки сразу же в 30% может повлечь за собой ситуацию, когда часть доходов уйдет в тень. Менее чувствительно будет постепенное повышение ставки — например, до 20, 22, 25% и так далее, и стоит определить суммы доходов, которые будут облагаться по этим ставкам», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вы в зоне риска

Раньше, продолжила экономист, до принятия Налогового кодекса у нас существовали даже шесть видов ставок по НДФЛ, но больше налогов в бюджет не поступило.

«Поэтому, чтобы вывести зарплату из серых схем, ставку по НДФЛ и снизили до 13%, и это была эффективная мера: бюджет получил в два раза больше налогов по НДФЛ. Поэтому, чтобы предложить ставку 30%, надо подумать о том, сколько доходов может уйти в тень, а не сколько доходов получит бюджет. Ведь НДФЛ платят все, но, скорее всего, под высокий налог попадут представители достаточно распространенных профессий: нотариусы, адвокаты, предприниматели и так далее», — подытожила Семенова.

Ранее в Госдуме предложили обложить дорожным налогом электросамокаты.