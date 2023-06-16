Четыре сотни поливомоечных машин задействовали в аэрации подмосковных дорог

Более четырехсот поливомоечных машин задействовали в аэрации подмосковных дорог. Как пояснили в областном Минтрансе, работы проводятся в условиях жаркой погоды.

Всего в муниципалитетах обработали уже пять тысяч километров дорожного покрытия. Больше всего работ выполнили в Щелково, Солнечногорске и Мытищах – на 350, 334 и 333 километрах соответственно.

Аэрацию проводят для очищения дорожных участков и охлаждения дорожного полотна. Благодаря дополнительному увлажнению покрытие на дорогах не деформируется под воздействием тепла.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о транспортных объектах, которые планируется ввести в этом году.