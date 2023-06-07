Воробьев: в этом году введем двадцать транспортных объектов

Двадцать дорожных объектов откроют в Подмосковье в 2023 году, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Самый важный объект среди них – М-12 – это президентский проект «Москва-Казань». Этот проект даст возможность ехать по скоростной трассе», - сообщил Воробьев в ходе обращения к жителям региона.

Также он добавил, что в сентябре откроют участок этого проекта, который будет стыковаться с московской северо-восточной хордой.