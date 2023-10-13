Действие программы «Земля за 1 рубль» планируют продлить в Подмосковье

Действие программы «Земля за 1 рубль» планируют продлить на следующий год в Подмосковье, сообщили в Мособлдуме. Это станет возможным, если на федеральном уровне примут решение о продлении полномочий регионов по предоставлению льготных арендных ставок.

Сейчас договоры на получение земли в аренду за 1 рубль в Подмосковье оформляют до конца текущего года. Если договор уже был заключен, то компании смогут продлить льготную аренду на второй и третий год.

«Эта мера поддержки уже положительно себя зарекомендовала. С марта 2022 года было предоставлено более 130 участков», – рассказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

В области ведется реализация двух сотен проектов в сфере импортозамещения. Более тридцати уже были реализованы.

Также в Подмосковье доступна программа для сельхозпроизводителей «Подмосковные 10 га». В ее рамках в десяти городских округах фермерам был выделен сорок один участок земли.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что компании из Подмосковья вошли в число лучших экспортеров страны.