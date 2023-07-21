«Деньги будут дороже»: экономисты предрекают серьезные перемены в сфере кредитов

Впервые с осени 2022 года ЦБ повысил ключевую ставку — на целый процентный пункт. Теперь ее значение находится на уровне 8,5%.

Более того, как рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, наиболее вероятным сценарием дальнейшего развития денежно-кредитной политики в РФ является ее дополнительное ужесточение.

Эксперты в сфере экономики уже предрекают перемены в сегменте кредитования на этом фоне. Как рассказала топ-эксперт рынка, финансовый аналитик Кристина Лоткова, банки могут повысить процентные ставки по кредитам, что сделает их менее доступными для заемщиков.

«Деньги будут дороже на протяжении всего срока погашения займа. Потенциальные заемщики должны быть готовы к этому и учесть этот фактор при планировании своего бюджета и рассмотрении всех предложений различных банков. Возможно падение спроса на кредиты и снижение объемов кредитования по итогам окончания лета», — уточнила Лоткова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При этом доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков добавил, что возможность дальнейшего повышения ставки ЦБ может подтолкнуть банки поторопить рост ценников на кредиты. Но здесь есть и положительные стороны, касающиеся тех, кто планирует копить деньги, а не тратить.

«Повышение влечет за собой рост ставок по банковским депозитам. Это сейчас особенно актуально и важно, чтобы сохранить привлекательность рублевых сбережений на фоне роста валютных курсов», — заключил экономист.

Ранее Набиуллина допускала повышение ключевой ставки в конце июля.