Глава Центробанка Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в конце июля

При этом она затруднилась ответить, будет ли это разовое увеличение или с последующей пролонгаццией. Пока сложно прогнозировать, считает Набиуллина. Напомним, в четверг, 6 июля, курс доллара по отношению к российской национальной валюте пробил на торгах на Московской Бирже отметку в 94 рублей, обновив максимум с марта прошлого года.

«Мы видим, что проинфляционные риски превалируют над дезинфляционными и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставок, но будет оно одноразовым, будет ли целый цикл — будет зависеть от ситуации, которую мы будем анализировать», — отметила Набиуллина, ее цитирует ТАСС.

Отметим, что очередное заседание Центробанка по ключевой ставке намечено на 21 июля.