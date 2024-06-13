Депутат Белик: американские санкции могут изменить экономику России

Недавно введенные санкции Соединенных Штатов могут стать причиной реформ в российской экономике, в условиях ограничений страна будет активно развивать отечественное производство и инновации. Соответствующее заявление сделал депутат Дмитрий Белик в среду, 12 июня, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Депутат подчеркнул, что подобные изменения могли бы способствовать модернизации российской экономики. Он добавил, что санкции больше навредили тем, кто их ввел, в то время, как у РФ лишь появились новые возможности расти и развиваться.

Белик также указал на то, что ограничений было введено уже тысячи, и новые не смогут значительно повлиять на экономику РФ из-за ее иммунитета к ним. У государства имеется достаточная экономическая стабильность и резервы для противостояния плохим последствиям, добавил он.

«Поверьте, наша промышленность позволит нам поддерживать экономический рост в условиях этих искусственных ограничений», – заверил депутат.

Ранее спикер Совфеда РФ Матвиенко спрогнозировала стратегический прорыв для России.