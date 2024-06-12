В недалеком будущем Россия совершит стратегический прорыв. Который окончательно укрепит ее среди мировых лидеров технологического и социального прогрессов. Соответствующий прогноз сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на официальном сайте российского органа.

По словам Матвиенко, у государства впереди новый виток развития, определенный президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. Она указала на то, что российскому обществу был представлен четкий и зримый образ будущего России, которая будет отвечать всем стандартам современности в вопросах качества жизни граждан и их ценностей. Достижение этой точки окончательно закрепит страну среди мировых лидеров прогресса в технологиях и экономике, подчеркнула спикер.

Она также подметила, что недавно сформированное правительство РФ, региональные власти и бизнес уже приступили к реализации данной программы.

Ранее премьер Венгрии Орбан заявил, что Запад добивается поражения России ради присвоения ее богатств.