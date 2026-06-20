Для участников программы «Креативный код. Россия» проведут открытые эфиры и углубленный трек

Минэкономразвития России запустило национальную программу «Креативный код. Россия» для креативных и производственных МСП. Национальная программа включает открытые общероссийские эфиры и углубленный трек на обучающей платформе. Об этом «Подмосковью сегодня» рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

По словам парламентария, открытые эфиры — это формат для широкого круга предпринимателей, где можно получить прикладные идеи, посмотреть на опыт других компаний и сверить собственные решения с задачами рынка. Один эфир уже прошел, запись доступна для просмотра. Следующие эфиры помогают участникам отдельно разобрать продукт, производство и продажи, то есть пройти по тем блокам, которые чаще всего определяют рост малого и среднего бизнеса.

Для компаний, готовых к более глубокой работе, предусмотрен углубленный трек на обучающей платформе. Там участники проходят модули, выполняют задания и собирают проект развития своего бизнеса. По сути, предприниматель не ограничивается просмотром лекций, он последовательно пересматривает продуктовую линейку, производственные решения, сбыт, продвижение и возможные партнерства. Итогом становится проект изменений, который можно применять внутри компании.