«До 100% от среднего заработка»: выяснилось, кому увеличат выплаты по больничному

Новый год принесет изменения в законодательстве, которые оценят россияне. Так, в большую сторону будут меняться выплаты по больничному листу.

Порядок и условия

Как рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, с начала 2024 года изменятся только суммы выплат по больничному листу, но их условия и порядок останутся неизменными.

«Как и прежде, процент при временной нетрудоспособности зависит исключительно от страхового стажа работы», — рассказала эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Кто получит прибавку

Так, пояснила экономист, при стаже до 5 лет человек будет получать 60% от среднего заработка. Если же его страховой стаж от 5 до 8 лет — 80%, более 8 лет — 100%.

«За первые три дня больничного выплаты идут от работодателя, следующие дни больничного оплачивает Социальный фонд. В 2024 году существенно вырастут суммы выплат. Минимальная сумма увеличится на 100 рублей и составит 641,4 рубля, а максимальная сумма увеличится на 3 тыс. рублей и составив 5700 рублей», — подытожила эксперт.

Ранее эксперт Власов рассказал, как проиндексируют выплаты в 2024 году.