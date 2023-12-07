Пенсионный эксперт Власов рассказал, как проиндексируют выплаты в 2024 году
Экономист Зацаринная рассказала, кто получит прибавку к пенсии с января
Фото: [©Павел Лисицын/РИА Новости]
С 1 января 2024 года некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии. Об этом пишет PRIMEPRESS, ссылаясь на слова пенсионного эксперта Сергея Власова.
Сумма прибавки
Отмечается, что уже с начала нового года в России планируется индексация страховых пенсий. Именно эту выплату получает большая часть граждан. Размер надбавки установлен на уровне 7,5% годовых.
Однако, рассказал Власов, уже сейчас инфляция превысила этот порог, достигнув 7,52%, а по итогам года речь может идти о цифре 7,6%. Это значит, что такая надбавка не покроет издержки пенсионеров, поэтому можно рассчитывать на несколько большее повышение.
Фото: [©Максим Блинов/РИА Новости]
Кто получит
Как отметила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Зацаринная, Страховая пенсия формируется за счет страховых взносов, уплачиваемых работодателем и работником в Пенсионный фонд Российской Федерации.
«Это своего рода частичная компенсация утраченного заработка после прекращения трудовой деятельности. Страховые пенсии бывают по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Получатели именно таких выплат и могут ждать прибавку с января», — пояснила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Ранее Госдума приняла закон о повышении пенсий для неработающих пенсионеров.