Пенсионный эксперт Власов рассказал, как проиндексируют выплаты в 2024 году

С 1 января 2024 года некоторые категории пенсионеров получат прибавку к пенсии. Об этом пишет PRIMEPRESS, ссылаясь на слова пенсионного эксперта Сергея Власова.

Сумма прибавки

Отмечается, что уже с начала нового года в России планируется индексация страховых пенсий. Именно эту выплату получает большая часть граждан. Размер надбавки установлен на уровне 7,5% годовых.

Однако, рассказал Власов, уже сейчас инфляция превысила этот порог, достигнув 7,52%, а по итогам года речь может идти о цифре 7,6%. Это значит, что такая надбавка не покроет издержки пенсионеров, поэтому можно рассчитывать на несколько большее повышение.

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Кто получит

Как отметила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Зацаринная, Страховая пенсия формируется за счет страховых взносов, уплачиваемых работодателем и работником в Пенсионный фонд Российской Федерации.

«​Это своего рода частичная компенсация утраченного заработка после прекращения трудовой деятельности. Страховые пенсии бывают по старости,​ по инвалидности и​ по случаю потери кормильца. Получатели именно таких выплат и могут ждать прибавку с января», — пояснила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее Госдума приняла закон о повышении пенсий для неработающих пенсионеров.