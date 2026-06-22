«Доход в три раза выше инфляции». С 1 августа 37 тыс. пенсионеров получат прибавку 19,3%

С 1 августа часть российских пенсионеров ожидает увеличение пенсионных выплат. Об этом проинформировал депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Парламентарий пояснил, что повышение произойдет вследствие автоматического перерасчета средств накопительной пенсии. Увеличение выплат затронет участников программы софинансирования пенсионных накоплений, граждан, направивших материнский капитал на формирование будущей пенсии, а также тех, кто делал добровольные отчисления. Для получателей срочной пенсионной выплаты прибавка составит 19,3%. Предварительные расчеты Социального фонда России показывают, что данная категория насчитывает порядка 37,3 тысячи человек .

Кроме того, перерасчет накопительной пенсии с повышением на 17,3% ожидает еще примерно 136 тысяч российских пенсионеров. По словам Говырина, основанием для увеличения выплат послужил высокий доход от инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2025 года, который более чем в три раза превысил официальный уровень инфляции в 5,6%.

Ранее сообщалось о том, что в 13 регионах России средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей.