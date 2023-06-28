Двадцать пять миллионов рублей инвестировали в магазин металлоизделий

Магазин, в котором будут продавать различные металлоизделия, построили в деревне Бабаиха Дмитровского городского округа, передает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Отмечается, что ведомство уже выдало индивидуальному застройщику разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Ожидается, что здание с административно-бытовым корпусом площадью триста квадратных метров войдет в состав строящегося производственно-складского комплекса компании «МеталлСтрой».

Объект предназначен для организации оптовой и розничной торговли. Помимо магазина в помещении оборудовано рабочее пространство для персонала и руководящего состава фирмы. Создано одиннадцать новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа подписали на ПМЭФ соглашение о строительстве промышленного кластера на базе Коломенского завода.