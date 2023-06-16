Губернатор Подмосковья: в Коломне начнут производить уникальные по мощности двигатели

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа подписали на ПМЭФ соглашение о строительстве промышленного кластера на базе Коломенского завода. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

По словам Андрея Воробьева, новый двигателестроительный промышленный кластер будет запущен до конца текущего года. Он станет первым в России центром производства уникальных по мощности двигателей, которые могут быть использованы для маневровых и магистральных тепловозов, судовой техники, на предприятиях атомной энергетики. Это позволит заместить импортную продукцию и нарастить технологический суверенитет.

«Инвестор вкладывает около 26 миллиардов рублей в производство, численность кластера составит порядка 7,5 тысячи рабочих мест. Кроме того, планирует инвестировать 1,3 миллиарда в модернизацию Коломенского колледжа, чтобы готовить кадры под запросы предприятия», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Гендиректор АО «Трансмашхолдинг», в свою очередь, подчеркнул, что Коломенский двигателестроительный кластер станет научно-производственным объединением, которое обеспечит российскую энергетику и транспорт современными и надежными двигателями.

Ранее на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал соглашение о строительстве в Одинцовском городском округе центра онкотераностики.