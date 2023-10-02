Две сотни ярмарок провели в Подмосковье в сентябре

В Подмосковье по итогам прошлого месяца провели 195 ярмарок, сообщили в Минсельхозпроде региона. Из них 169 были тематическими, а 26 – сельскохозяйственными.

Ярмарки прошли в 41 муниципалитете. Их большая часть была посвящена началу учебного года – в торговых точках можно было купить канцелярские принадлежности, ранцы и другие необходимые для школы вещи.

На сельскохозяйственных ярмарках все желающие могли приобрести молочную и мясную продукцию, сладости, мед, сыр, сувениры.

Полный список подмосковных ярмарок представлен на официальном сайте министерства.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.