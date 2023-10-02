Губернатор Московской области: у нас наблюдается заметный рост малого бизнеса

Вопрос поддержки бизнеса стал одной из основных тем на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов. Как отметил глава региона, в Подмосковье заметен рост малого и среднего бизнеса.

«Мы констатируем, что у нас заметный рост малого бизнеса, услуг. В том числе кафе, рестораны», — отметил глава региона.

Он обратил внимание глав и ведомств на то, что взаимодействие с бизнесом и его администрирование должны быть максимально корректными.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.