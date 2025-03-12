ЕК подготовит контрмеры на американские товары

В ответ на новые американские тарифы на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, достигающий более €18 млрд, Европейская комиссия (ЕК) утверждает о принятии «оперативных и адекватных ответных мер, направленных против импорта американской продукции в ЕС». Соответствующее заявление опубликовала ЕК.

Ожидается, что контрмеры начнут действовать к середине апреля после обсуждений с государствами-членами и заинтересованными сторонами.

В заявлении отмечается, что «ответные меры ЕС могут затронуть экспорт американских товаров на сумму до €26 млрд, что эквивалентно масштабу экономических потерь от американских тарифов».

ЕК подчеркнула готовность Евросоюза к дальнейшим переговорам с администрацией США для «поиска компромиссного решения».

Еврокомиссия выразила разочарование решением американской стороны о введении тарифов, назвав их «неоправданными, подрывающими трансатлантическую торговлю и наносящими вред предприятиям и потребителям».

10 февраля президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении таможенных пошлин в размере 25% на импорт стали и алюминия в США, затрагивающее поставки из различных стран, включая Аргентину, Австралию, Бразилию, Великобританию, ЕС, Канаду, Мексику, Южную Корею и Японию. Решение вступило в силу 12 марта.

Ранее сообщалось, что Трамп передумал вводить пошлины на металлы Канады всего через шесть часов после анонса.