Трамп передумал вводить пошлины на металлы Канады всего через шесть часов после анонса

Президент США Дональд Трамп принял решение отложить повышение пошлин на сталь и алюминий из Канады до 50% всего через шесть часов после анонса. Об этом в эфире телеканала CNBC сообщил советник американского лидера по торговле Питер Наварро.

Интересно, что такое решение Трампа последовало после заявления главы канадской провинции Онтарио Дага Форда о введении 25-процентных пошлин на электроэнергию, поставляемую из Соединенных Штатов.

11 марта Форд заявил о приостановке ограничений, введенных Канадой в отношении США. По его словам, он вместе с министром торговли США Говардом Латником договорились сохранять хладнокровие и стремиться к конструктивным переговорам.

Несмотря на это, представитель Белого дома Куш Десаи ранее заявил, что 25-процентные тарифы на сталь и алюминий все же вступят в силу для Канады и других торговых партнеров.

В начале февраля 2025 года Трамп анонсировал введение 25-процентных пошлин на товары из Канады. Это вызвало ответную реакцию Оттавы в виде пошлин на американские товары. Трамп уже дважды откладывал введение пошлин. Последний раз он перенес вступление такой меры в силу на 2 апреля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен на этой неделе поговорить с президентом России Владимиром Путиным.